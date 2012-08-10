Ученые научились ставить заплатки на сердце

Как известно, сердечные болезни очень опасны для человеческого организма. Ведь болезни сердца приводят к повреждению клеток сердца, которые никак нельзя восстановить или заменить. После сердечного приступа наблюдается ухудшение функции миокарда, что вскоре приводит к остановке сердца, пишет Голос науки.

Однако, ученым удалось сделать новое открытие. По их словам, стволовые клетки имеют возможность трансформироваться в сердечные, чему способствует особая молекула под названием ITD–1. Молекула дает возможность как бы ставить заплатки на сердце, то есть создавать новые клетки вместо поврежденных или разрушенных.

Также выяснилось, что молекула блокирует сигнал TGF, а это позволит контролировать множество процессов в организме.

Данное открытие поможет медикам вылечить многие сердечные недуги.

Как стало известно, ученые пытались найти молекулу ITD–1 уже на протяжении 15 лет.