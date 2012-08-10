В Беларуси депрессию и стресс можно лечить анонимно

В Беларуси можно анонимно лечить депрессию и стресс. Об этом сообщила заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ психического здоровья Татьяна Короткевич.

"Ранее оказание анонимной психиатрической помощи не было регламентировано. В новой редакции закона "Об оказании психиатрической помощи" такое право прописано, а с 10 августа в силу вступает постановление Министерства здравоохранения, в котором утвержден порядок и условия оказания анонимной медицинской, в том числе психиатрической помощи", - разъяснила Татьяна Короткевич.

Получить психиатрическую помощь по собственному желанию на анонимной основе могут люди, страдающие легкими психическими расстройствами, такими как депрессии, тревоги, стрессы, чье состояние не представляет опасности для окружающих. Пациенты с тяжелыми, хроническими психическими заболеваниями, которым, согласно закону, помощь оказывается в принудительном порядке и за которыми должно быть установлено диспансерное наблюдение, таким правом воспользоваться не могут.

По словам специалиста, с сегодняшнего дня каждый желающий может инкогнито получить психотерапевтическую и сексологическую помощь, пройти психиатрическое обследование. К анонимной медико-психологической и социальной реабилитации могут прибегнуть лица с синдромом отрицания пола.

Кроме того, постановлением утверждается получение анонимной наркологической и токсикологической, а также дерматовенерологической помощи. Также, не называя себя, белорусы могут обследоваться на наличие инфекций, передающихся половым путем, и антител к вирусу иммунодефицита человека. Инкогнито можно пройти курс лечения половых инфекций, кроме сифилиса, гонореи и ВИЧ.

Анонимная медицинская помощь оказывается в амбулаторных и стационарных организациях здравоохранения, а также на дому без занесения подлинного имени, места жительства пациента в медицинские документы и включает в себя диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию, профилактику и протезирование.

БЕЛТА