Проливные дожди разрушили 36 метров Великой Китайской стены
16:29, 10 августа 2012Зарубежные новости
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Появляются новые трещины
36 метров каменной кладки Великой Китайской стены обрушились из-за проливных дождей.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, потоки воды размыли фундамент, что привело к обрушению фрагмента всемирно известного сооружения, заложенного в XIV веке.
На данный момент специалисты расчистили его от каменных обломков и продолжают укреплять основание других секций стены, на которых появились трещины.
Великая Китайская стена была построена в период правления династии Мин.
Китайские власти заявили, что проливные дожди и наводнения в Пекине и провинции Хэбэй уже стали причиной гибели 112 человек. Кроме того, стихия угрожает культурному наследию страны. Уже повреждено хранилище национального музея в Пекине.
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