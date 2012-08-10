На горе Афон вспыхнул лесной пожар

Крупный лесной пожар распространяется на горе Афон в Греции, где уже около тысячи лет существует сообщество православных монастырей, сообщает РИА «Новости».

По словам представителя пожарной охраны Греции, огонь бушует на границе Афона с городком Уранополис, где ранее были эвакуированы люди из домов и гостиниц.

"Пожар тушат более 90 пожарных на 40 машинах и 40 человек из пеших вспомогательных подразделений, а также армия и добровольцы - достаточно крупные силы. Огонь не угрожает напрямую монастырям и домам, пострадавших нет. С первыми лучами солнца в воздух опять поднимется пожарная авиация", - сказала собеседница агентства.

Пожарная охрана пока что не располагает данными о том, какую площадь леса уничтожил пожар. В результате другого крупного пожара в области Аркадия за последние два дня сгорели не менее 2,7 тысяч гектаров леса.