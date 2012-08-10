На Сидней и его окрестности обрушился мощный ураган
10:47, 10 августа 2012Зарубежные новости
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Люди сидят без света
Ураган обрушился сегодня на крупнейший город Австралии Сидней и его окрестности.
Метеорологи предупредили о том, что скорость ветра в ближайшие часы может достигнуть 100 км в час, сообщает ИТАР-ТАСС.
Свыше 3800 домов в северных и юго-западных районах и пригородах Сиднея остались без света в результате обрыва линий электропередачи.
Спасательные службы штата Новый Южный Уэльс призвали жителей города убрать из дворов и с балконов мебель или хорошенько ее закрепить, а также по возможности оставлять автомобили в гаражах.
По прогнозам синоптиков, скорость ветра снизится к утру субботы.
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