На Сидней и его окрестности обрушился мощный ураган

Ураган обрушился сегодня на крупнейший город Австралии Сидней и его окрестности.

Метеорологи предупредили о том, что скорость ветра в ближайшие часы может достигнуть 100 км в час, сообщает ИТАР-ТАСС.

Свыше 3800 домов в северных и юго-западных районах и пригородах Сиднея остались без света в результате обрыва линий электропередачи.

Спасательные службы штата Новый Южный Уэльс призвали жителей города убрать из дворов и с балконов мебель или хорошенько ее закрепить, а также по возможности оставлять автомобили в гаражах.

По прогнозам синоптиков, скорость ветра снизится к утру субботы.