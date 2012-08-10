Более 70 человек погибли на Филиппинах в результате наводнения

Более 70 человек погибли на Филиппинах в результате катастрофического наводнения, вызванного продолжительными ливневыми дождями.

Еще по меньшей мере семеро числятся пропавшими без вести, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные власти.

Особенно сильно пострадала столица Манила с населением в 15 млн человек. Более 80% территории мегаполиса находится в зоне затопления, местами вода достигает отметки 1,5 м.

Как сообщила журналистам министр соцобеспечения Корасон Солиман, лагеря для беженцев переполнены, в них скопились уже более 300 тысяч человек. Общее же число пострадавших от разгула стихии, по приблизительным подсчетам, достигло 1,95 млн человек.