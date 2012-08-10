Более 70 человек погибли на Филиппинах в результате наводнения
10:37, 10 августа 2012Зарубежные новости
1
Затоплено 80% Манилы
Более 70 человек погибли на Филиппинах в результате катастрофического наводнения, вызванного продолжительными ливневыми дождями.
Еще по меньшей мере семеро числятся пропавшими без вести, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные власти.
Особенно сильно пострадала столица Манила с населением в 15 млн человек. Более 80% территории мегаполиса находится в зоне затопления, местами вода достигает отметки 1,5 м.
Как сообщила журналистам министр соцобеспечения Корасон Солиман, лагеря для беженцев переполнены, в них скопились уже более 300 тысяч человек. Общее же число пострадавших от разгула стихии, по приблизительным подсчетам, достигло 1,95 млн человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter