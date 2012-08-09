В Лондоне прогремел взрыв, сотни людей эвакуированы

Инцидент произошел во время одного из торжественных мероприятий на территории новозеландского Олимпийского дома. Информации о пострадавших пока не поступало. Согласно предварительным данным, взорвались газовые баллоны, пишет Зеркало недели.

9 августа на Олимпийских играх в Лондоне произошло ЧП. В центре британской столицы на территории новозеландского Олимпийского дома прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Прибывшие спасатели эвакуировали несколько сотен человек.

Инцидент произошел во время одного из торжественных мероприятий у стен так называемого Дома Киви. Около 700 человек собрались на веранде, которую обычно использовали для приготовления барбекю.

Неожиданно раздался мощный взрыв и начался пожар. К месту происшествия оперативно прибыли два расчета огнеборцев. Спасатели вывели из опасной зоны всех людей. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сотрудники соответствующих ведомств приступили к выяснению обстоятельств происшествия. Согласно предварительным данным, причиной пожара на территории новозеландского Олимпийского дома стал взрыв газовых баллонов, которые применялись для приготовления барбекю.