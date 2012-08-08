В Индии автобус упал в ущелье, погибли 22 человека
11:32, 08 августа 2012Зарубежные новости
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Высота падения 25 метров
Не менее 22 человек погибли сегодня ночью в восточном индийском штате Мегхалая, где автобус упал в ущелье.
Как передает ИТАР-ТАСС, шесть человек находятся в критическом состоянии.
Авария произошла около 05.00 по местному времени неподалеку от границы штатов Мегхалая и Ассам. Высота падения автобуса составила почти 25 метров.
"Мы извлекли из автобуса 22 тела. Кроме того, нам удалось спасти шесть человек. Все они доставлены в критическом состоянии в госпиталь, - рассказал представитель местной полиции. - Число жертв может еще возрасти. На месте работают полицейские и пожарные, которые пытаются высвободить пострадавших из транспортного средства".
Причины аварии выясняются.
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