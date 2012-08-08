В Индии автобус упал в ущелье, погибли 22 человека

Не менее 22 человек погибли сегодня ночью в восточном индийском штате Мегхалая, где автобус упал в ущелье.

Как передает ИТАР-ТАСС, шесть человек находятся в критическом состоянии.

Авария произошла около 05.00 по местному времени неподалеку от границы штатов Мегхалая и Ассам. Высота падения автобуса составила почти 25 метров.

"Мы извлекли из автобуса 22 тела. Кроме того, нам удалось спасти шесть человек. Все они доставлены в критическом состоянии в госпиталь, - рассказал представитель местной полиции. - Число жертв может еще возрасти. На месте работают полицейские и пожарные, которые пытаются высвободить пострадавших из транспортного средства".

Причины аварии выясняются.