Чем лучше утолять жажду

Четыре вкусных напитка, которые можно захватить с собой на пляж. Они не только восполнят недостаток влаги в организме, но и насытят его полезными веществами. А также помогут избежать разных заболеваний.

Чай

Попробуйте чай из березовых листьев, крапивы, листьев орешника, розмарина или порея. Они хорошо воздействуют на обменные процессы и помогают справиться с лишним весом. Зеленый – снижает риск развития рака пищевода и замедляет рост злокачественных клеток. В жаркое время года он незаменим для людей, страдающих гипертонией. Имбирный чай помогает при проблемах с пищеварением, обладает противовоспалительными свойствами, помогает справиться с артритом и хроническими болями в мышцах.

Соки

Томатный сок поможет снизить риск возникновения рака благодаря ликопину (природному органическому пигменту). А вот морковный способствует омоложению и красивому загару! Он обладает выраженным мочегонным, противовоспалительным, очищающим, иммуностимулирующим действием и улучшает состояние зрения. Также обратите внимание на гранатовый сок.

Клюквенный морс

Клюква – ценный пищевой и лечебный продукт. Ее употребляют и как жаропонижающее, и как прохладительное средство. Напиток из этой северной ягоды предотвращает заболевание десен, помогает справиться с инфекционными заболеваниями мочевых и дыхательных путей, используется для лечения гастритов с пониженной секрецией.

Кефир

Кефир борется с вредной, патогенной для организма флорой. Этот напиток способствует усвоению кальция, фосфора и цинка, снижает уровень холестерина. Также стимулирует иммунную систему, решает проблемы хронической усталости и нарушения сна, обладает тонизирующим свойством и отлично утоляет жажду.

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