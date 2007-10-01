Черный шоколад лечит от хронической усталости

Британские ученые выяснили, что черный шоколад помогает при хронической усталости, причем более эффективно, чем белый.

Исследователи Медицинской школы Халла и Йорка обнаружили, что при ежедневном употреблении черного шоколада в небольших дозах синдром хронической усталости проявлялся в более мягкой форме.

Как говорит руководитель исследования, эндокринолог Стив Аткин, на мысль об эксперименте его навела пациентка, которая сообщила, что стала чувствовать себя лучше, когда сменила молочный шоколад на черный.

В эксперименте приняли участие 10 человек. В течение двух месяцев часть из них ежедневно получала по 45 граммов черного шоколада. Остальным давали белый шоколад, но подкрашенный так, что он не отличался черного по внешнему виду. Затем эксперимент прервали на месяц, а после этого сменили тип шоколада. Те, кто ел черный шоколад, меньше жаловались на усталость и, более того, стали жаловаться на нее больше, когда им перестали давать черный шоколад.

Синдром хронической усталости имеет много различных симптомов, но самым характерным из них является острая мышечная боль при физическом напряжении.

Профессор Аткин признал, что результаты исследования его удивили. «Черный шоколад богат полифенолами, которые оказывают полезное воздействие на здоровье, в частности, понижают давление. Однако высокое содержание полифенола, похоже, способствует повышению уровня серотонина в мозге, а низкий уровень серотонина связывают именно с синдромом хронической усталости», - объясняет он результаты эксперимента.

По словам Аткина, для подтверждения его выводов требуются дополнительные исследования, но никому из его пациентов шоколад не повредил. Он подчеркивает, что никто не набрал лишний вес.

При этом следует помнить, что синдром хронической усталости - это не единственная причина утомления. Кроме того, слишком увлекаться шоколадом не следует - это может привести к ожирению.

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