Что нельзя делать в сильную жару

В сильную жару стоит отказаться от ежедневных пробежек и занятий сексом, рекомендуют российские медики. Такая физическая активность опасна для сердца, поскольку при высокой температуре воздуха организм работает на износ.

Людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, в жаркие дни важно строго контролировать свое артериальное давление и запрещено быть на открытом солнце. Кардиологи сравнили занятие сексом в жару с бегом и быстрым подъемом по лестнице. Это серьезно испытание для сердца и сосудов, особенно если это новый партнер и незнакомая обстановка.

likar.info