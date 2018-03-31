«Вместе ради ребенка» - путь, ведущий в никуда?

Друзья не скрывали, что осуждают Егора, когда он объявил о том, что они с Настей разводятся. Поженились они год назад, через 8 месяцев у них родился сын Юра. С самого момента рождения Юра стал для Егора смыслом жизни, главной темой всех разговоров и предметом отцовской гордости. Поэтому всем было так удивительно слышать о предстоящем разводе.

Обычно для супругов первый год жизни ребенка становится своеобразной проверкой на прочность: муж часто ревнует жену к малышу, на этой почве разгораются скандалы, и тут надо суметь семье выжить. В данном же случае ни о какой ревности и речи не шло: оба родителя души не чаяли в сыне, с рук его не спускали и спорили, кому именно везти на улице коляску. На вопрос же о том, что стало причиной развода (раз с родительством проблем не возникало), Егор ответил: «Мы с Настей слишком разные. Мы не подходим друг другу. Значит, жить вместе не имеет смысла». Развелись они очень быстро, Настя с Юрой уехали к ее родителям в далекий южный городок.

Егор часто ездил к сыну, несмотря на немалое расстояние между городами. Со временем поездки стали несколько реже: Настя откровенно не радовалась приездам бывшего мужа, да и у Егора было чем занять время - он начал встречаться с Галей. Теперь, наученный горьким опытом, Егор не спешил повести подругу под венец ; прежде он хотел узнать ее получше. На воду он дул достаточно долго: поженились они лишь спустя три года. А еще через полгода Галя пошла менять паспорт, чтобы увидеть в нем снова чистую страницу с семейным положением и свою девичью фамилию.

Друзья наперебой спрашивали у Егора, какая палка на этот раз попала в колесо их семейного счастья. Ответ их просто убил: «Считаю, нет смысла нам с Галей жить вместе, ведь мы такие разные». Каким образом за те три года, что они встречались, он не сумел этого разглядеть, Егор ответить не смог.

Зато смогла ответить Галя. Она не держала зла на Егора, ни в чем его не обвиняла и не пыталась оправдываться сама. В чем проблема, она поняла очень быстро, пыталась поговорить с мужем, но тот воспринимал в штыки все попытки завязать разговор на больную тему. Галя же была уверена, что корни проблемы кроются в детстве Егора. В том, что всю свою жизнь он наблюдал за жизнью людей, не подходящих друг другу и не делавших ничего для того, чтобы ситуацию разрешить. Егор не хотел слышать о том, что он просто уходит от малейшей проблемы, прикрывая ее своим излюбленным «не подходим друг другу».

О том, что его родители развелись, Егор узнал только в девять лет. До тех пор ему и в голову не приходило задаться вопросом, почему его родители спят в разных комнатах. Он спросил об этом у папы, и тот ничего не стал скрывать. Объяснил, что развелись они, когда Егору едва исполнилось полтора года, но ради ребенка решили сохранить «видимость семьи» - не стали заморачиваться с разменом жилья, оставшись все вместе жить в одной квартире. Традиционно каждый вечер все собирались за одним столом ужинать. Вместе два раза в год ходили в цирк и три раза в театр. На родительские собрания в школе родители Егора тоже всегда приходили вместе. Их вообще считали образцовой семьей.

Подробности жизни родителей вырисовывались с годами. Егор что-то видел сам, о чем-то рассказывал отец или - гораздо реже - мама. Со временем необходимость играть спектакль перед сыном отпала, но ежевечерние ужины продолжались. Это было единственное время, когда отец с матерью общались друг с другом. Если, конечно, можно назвать общением фразы «Передай соль, пожалуйста» или «Сегодня необычно тепло для марта». Помимо этого они не разговаривали друг с другом.

Сложно сказать, как к такой ситуации относились сами родители Егора. Они никогда не комментировали свой выбор. Лишь однажды мама обронила, что это было сделано «ради тебя, сынок», отчего Егору захотелось вжать голову в плечи и немедленно спрятаться куда-либо. Он не хотел, чтобы ради него родители приносили свою жизнь в жертву. Если у отца личная жизнь еще худо-бедно продолжалась, то у мамы она прервалась с момента развода: она никогда никуда не ходила, не встречалась с мужчинами. Да что там мужчины! У нее и подруг-то не было. Вечерами, праздниками, выходными она сидела дома перед телевизором или с книгой. Губы сжаты в тонкую нить, глубокие морщины пересекают лоб.

В свой 18-й день рождения Егор спросил у отца, почему они развелись? Ответ был: «Мы слишком разные. Разве можно жить в браке с человеком, столь отличным от тебя?». Почему родители выбрали такую странную альтернативу сомнительной свободе, Егор предпочел не уточнять, дабы ему снова не сказали, что все было сделано ради него.

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