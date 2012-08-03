Беларусь запретила ввоз свинины из Запорожской области

Беларусь с 3 августа запретила ввоз свинины из Запорожской области Украины из-за распространения в регионе африканской чумы свиней.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

«С 3 августа текущего года вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь и транзит по ее территории из Запорожской области Украины живых свиней, мяса свинины и продуктов его переработки», - отметили в Минсельхозпроде Беларуси.

Кроме этого, запрет распространяется на кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, щетину, мясо диких кабанов, охотничьих трофеев, кормов и кормовых добавок для животных, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.

«Ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси указанных выше товаров из Запорожской области Украины аннулируются», - подчеркнули в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области в связи со вспышкой на территории области заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней – высококонтагиозное заболевание, протекающее в острой форме, характеризующееся быстрым течением и большой смертностью животных (98-100%). Средств лечения и специфической профилактики данной болезни нет.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.