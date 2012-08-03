Если тебе надоело тратить деньги на кремы, которые обещают избавить тебя от целлюлита, но в лучшем случае только поддерживают форму, обратись к салонным процедурам. Но помни о том, что избавиться от целлюлита можно только при комплексном подходе к проблеме, то есть при грамотном сочетании питания, физических нагрузок и антицеллюлитных процедур.

Ручной антицеллюлитный массаж: достаточно эффективен, если тебе удалось не ошибиться при выборе массажиста. Самое распространенное заблуждение: антицеллюлитный ручной массаж непременно должен быть очень болезненным. Это не так: задача ручного антицеллюлитного массажа - значительно усилить кровоток и лимфоток. А избавление от целлюлита - «побочный эффект» процедуры.

«Раздавить» целлюлитные бляшки во время ручного антицелллитного массажа невозможно, а многочисленные (но совершенно бесполезные) синяки - это признак низкой квалификации массажиста.

Вакуумный антицеллюлитный массаж - это массаж, в котором применяются стеклянные баночки. При их помощи и создается вакуум, активно стимулирующий кровообращение, увеличивающий эластичность мышц и кожи.

Быстрое избавление от целлюлита практически гарантирует эндермология. Это массаж, который выполняет специальное устройство, оттягивающее и прокатывающее кожу. Эта процедура занимает около получаса, в течение которых значительно уменьшается возможность появления вторичного целлюлита.

Как от целлюлита избавляет ультразвук. Суть метода в следующем: при воздействии на жировые клетки ультразвуком, они начинают вибрировать, нагреваются и разрушаются. Этот метод очень эффективен в запущенных случаях благодаря тому, что прорабатываются очень глубокие слои жира.

Лечение целлюлита лазером: специальные лучи проникают под кожу и разрушают подкожный жир. Основное преимущество этого метода: невысокая степень травмирования кожного покрова и избавление от токсинов.

Миостимуляция - еще один ответ на вопрос как избавиться от целлюлита. Лечение целлюлита в этом случае происходит благодаря импульсному току. На проблемные участки накладываются электроды, по которым подводится ток. Процедура абсолютно безболезненна и очень эффективна, но противопоказана при наличии любых хронических заболеваний, заболеваний кожи и любых новообразований.

Избавиться от целлюлита можно при помощи обертываний. Это очень популярная процедура, оказывающая комплексное косметическое воздействие. Проблемные места оборачивают глиной, лечебной грязью, травяными экстрактами, водорослями. Очень экологичная, приятная процедура.

Мезотерапия - один из лидеров в борьбе с целлюлитом. Суть - в подкожном введении инъекций. Сыворотка для уколов - это травяные экстракты, витамины и лечебное вещество, сжигающее жир. Достаточно двух-трех процедур, чтобы воочию убедиться в эффективности мезотерапии в борьбе с целлюлитом. Но при одном условии: нужно найти хорошего специалиста, который пользуется действительно хорошими сыворотками.

Лимфодренаж избавляет от целлюлита за счет вывода и перераспределения лишней жидкости. Существует несколько разновидностей аппаратного лимфодренажа: ультразвуковой, микротоковый, вакумный, прессотерапия. Прессотерапия, во время которой на пациентку надевают специальный костюм, в который подается под давлением сжатый воздух, очень эффективна при отечном рыхлым целлюлите.

Избавиться от целлюлита можно и при помощи холода. Этот метод называется криотерапия. В течение примерно двух минут на проблемные участки воздействуют очень низкой (до минус 160 градусов) температурой. Это, конечно, шоковая, но очень эффективная терапия.

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