Кофе стимулирует способность к деторождению

Специалисты провели ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что этот напиток стимулирует сексуальное возбуждение. В первом эксперименте ученых приняли участие 240 человек в возрасте от 26 до 47 лет. Часть из них имела пониженное либидо.

Регулярно употребляя по 150 мл холодного кофе в обед, 67% из 120 мужчин признались впоследствии, что проблемы с потенцией их стали беспокоить значительно реже, а 13% респондентов похвастались, что продолжительность полового акта у них выросла из одной-двух минут до десяти. Женщины же после кофе, выпитого в дневное время, вечером получали оргазм гораздо быстрее, чем раньше.

Израильский сексолог Барух Йешин продолжил исследования американских ученых. Он решил выяснить, какой кофе максимально полезен для либидо в летнее время года. Специалист отобрал 64 пациентов и регулярно поил их разными сортами напитка днем, утром и вечером.

Результаты эксперимента показали, что наибольшее воздействие на человеческий организм оказывает кофе, сваренный в турке. Напиток нужно варить вечером, перед сном, и оставить в холодильнике.