Маска из черной смородины сужает поры

Столичный косметолог Ольга Гуленко советует летом делать маски из свежих овощей и ягод.

"Свежие овощи, фрукты и ягоды содержат гораздо больше полезных веществ, чем самая дорогая маска для лица. Летом цены на них доступны, а маски из них делать очень просто. Маски из свежих овощей и фруктов советую делать 2-3 раза в неделю курсом по 15 процедур. Если правильно питаться, эффект от маски держаться целый год", - сказала она корреспонденту Gazeta.ua.

"Маска из огурцов отбеливает и освежает кожу лица. Часто хозяйки при приготовлении салатов чистят огурцы от кожуры. Остатки не стоит выбрасывать. Наложите их на лицо внутренней стороной. Держите 20 минут. Когда снимете с кожи лица заметно посвежеет и станет светлее. Умываться после такой маски не стоит. Это усилит эффект. Питательные, тонизирующие и отбеливающие маски делают из натертого на крупной терке огурца. В маску для сухой кожи добавляют столовую ложку сметаны. Чтобы усилить эффект отбеливания, капают сок трети лимона. Для тонизирующего эффекта в маску добавляют столовую ложку косметической глины. Все тщательно перемешивают и на 10 минут накладывают на лицо. Когда смоете маску, моментально почувствуете, что кожа стала увлажненной и свежей.

Маска из клубники лучше всего подходит для жирной кожи. Она очищает, тонизирует и действует как антисептик. Маску делают из самих ягод. Их давят руками, кашицу накладывают на лицо. Держат 15 минут и смывают теплым молоком. Чтобы клубничная маска питала лицо, в кашицу добавляют сыр и мед. Эти продукты содержат все, что необходимо для здоровья и красоты кожи.

При угрях лица полезно протирать лицо соком клубники, смешанным с глицерином в пропорции три к одному. Чтобы эффект был ощутимым, в этой жидкости смачивают марлю и накладывают на лицо на 15 минут.

Малиновая маска делает кожу лица бархатистой. В растертую малину добавляют 2 чайные ложки творога и чайную ложку меда. Все настаивают 5 минут и наносят на лицо и шею толстым слоем. Держат 15 минут и смывают теплой водой. Чтобы выровнять оттенок кожи, в малиновую маску добавляют один яичный желток, чайную ложку сметаны и половину чайной ложки оливкового масла. Если смесь слишком жидкая, добавьте ложку пшеничной муки. Перед нанесением маски лицо распаривают над водяной баней с отваром листьями малины, смородины и земляники. На лице маску держат 20 минут и смывают зеленым чаем.

Маска из черной смородины оздоравливает кожу лица. Сок из смородины смешивают с кукурузной мукой. Кашицу наносят на лицо на 20 минут. Она сужает поры, освежает и оздоравливает лицо.

Вишни - прекрасное средство против морщин. Сок ягод перемешивают с кефиром или сметаной и накладывают на лицо. Такую же маску делают из черники. Она тоже борется с морщинами и препятствует преждевременному старению кожи. Чтобы сок не закрашивали лица, добавляйте в маску несколько капель лимонного сока.

gazeta.ua