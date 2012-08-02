Самые грязные места в вашем доме

То, что микробы гнездятся на полу, в мусорном ведре или в унитазе, ни для кого не секрет. Однако этим дело не заканчивается: многие будут удивлены, узнав, что болезнетворные микроорганизмы могут находиться в совсем неожиданных местах.

1. Пылесос. Эксперты заявляют, что большинство щеток пылесосов заражены плесневыми грибками, кишечной палочкой, а также несут на себе следы фекалий.

2. Стиральная машинка. Если вы стираете нательное белье при низкой температуре, она может стать домом для миллионов кишечных палочек. Чтобы избежать этого, эксперты рекомендуют во время стирки белья пользоваться отбеливателем без хлора. Раз в месяц также рекомендуется запускать холостой цикл стирки с отбеливателем, это поможет продезинфицировать машинку.

3. Кухонная губка. Зачастую на них содержится больше бактерий, чем в унитазе, поэтому меняйте их регулярно. Эксперты также рекомендуют периодически дезинфицировать влажные губки на максимальном режиме в микроволновке.

4. Постельное белье. Является отличным домом для пылевых клещей. Его необходимо менять каждую неделю и стирать в высокотемпертурном режиме с использованием отбеливателя.

5. Полотенца. Старайтесь менять их хотя бы каждые три дня и тщательно просушивайте после каждого использования: это позволит избавиться от большинства бактерий.

