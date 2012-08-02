Четыре способа похудеть сидя

Эксперты из США разработали рекомендации, которые помогут ускорить обмен веществ и сжигать калории, не вставая при этом с места. К сожалению, большинство современных людей проводит значительную часть своей жизни в сидячем положении. Если вы читаете эти строки, то, скорее всего, это относится и к вам, поскольку вы в это время тоже сидите. Эксперты заявляют, что существуют способы уменьшить вред, который наносит нашему организму сидячий образ жизни.

1. Больше смейтесь. По словам экспертов, смех в течение 10–15 минут позволяет сжечь 40 калорий. Во время смеха ваш сердечный ритм повышается на 10–20%, что, в свою очередь, приводит к ускорению метаболизма, а это значит, что, уже перестав смеяться, вы все равно продолжаете худеть.



2.Откажитесь от офисного стула. Заменив офисный стул мячом для шейпинга, вы сможете даже во время работы поддерживать в тонусе мышцы живота и спины.

3. Работайте в прохладе. Поддерживайте в офисе прохладную температуру: для того чтобы согреться, наш организм расходует дополнительные калории.

4. Танцуйте сидя. Во время работы наденьте наушники, включите музыку и двигайте в такт плечами и головой. За одни такой "музыкальный перерыв" вы сможете сжечь до 132 калорий.

