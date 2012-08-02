В Индии автобус рухнул в пропасть, погибли 27 человек
09:30, 02 августа 2012Зарубежные новости
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Плохое качество дорог
Автобус упал в пропасть на севере Индии, 27 человек погибли, 25 получили ранения, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в 80 километрах от города Дехрадун - административного центра штата Уттаракханд.
Автобус, в котором находились 52 пассажира, внезапно потерял управление и рухнул в пропасть глубиной 200 метров. Предположительно, причиной аварии стало плохое качество дорожного полотна.
Поисково-спасательная операция осложняется ливнем на месте ДТП.
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