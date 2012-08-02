В Индии автобус рухнул в пропасть, погибли 27 человек

Плохое качество дорог

Автобус упал в пропасть на севере Индии, 27 человек погибли, 25 получили ранения, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в 80 километрах от города Дехрадун - административного центра штата Уттаракханд. Автобус, в котором находились 52 пассажира, внезапно потерял управление и рухнул в пропасть глубиной 200 метров. Предположительно, причиной аварии стало плохое качество дорожного полотна. Поисково-спасательная операция осложняется ливнем на месте ДТП.

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