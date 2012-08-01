Даже небольшой стресс увеличивает риск смерти

Даже минимальный стресс, обычно не привлекающий внимания у специалистов-психотерапевтов, увеличивает риск смерти пациента от различных причин, установили британские ученые, пишет British Medical Journal.

При этом, порядка четверти населения земли имеет минимальные симптомы беспокойства и депрессии.

Группа ученых из Университетского колледжа в Лондоне и Университета Эдинбурга проанализировала данные более чем 68 тысяч взрослых в возрасте от 35 лет и старше, чьи истории болезни были включены в глобальный обзор здоровья англичан за период с 1994 по 2004 года. Исследователи старались оценить роль психологического стресса как фактора риска смертности от разных причин, включая случаи смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, внешних причин, за 8 или более лет в течение наблюдаемого периода, пишут РИА Новости.

Психологическое давление было измерено с помощью известной шкалы с параметрами от "нет симптомов" до "тяжелые симптомы" стресса или раздражительности. Факты смерти фиксировались по свидетельствам о причинах смерти.

"Мы обнаружили, что психологическая подавленность была фактором риска смертности от всех причин, и чем больше стресс, тем выше риск. Даже человек в небольшом стрессе находится в группе риска. Обычно эти люди - четверть популяции - не придают значения симптомам и не обращаются за помощью к специалистам", - цитируются в пресс-релизе издательского дома BMJGroup слова руководителя исследования, доктора Тома Русса (Tom Russ).

По словам его коллеги, доктора Дэвида Батти (David Batty), эта взаимосвязь прослеживается и после учета ряда других значимых факторов: вес, образ жизни, курение, потребление алкоголя и диабет. Высокая смертность наблюдалась не просто среди тех, кто много курит или пьет, а именно среди пациентов, перенесших стресс.

"Тот факт, что возрастающий риск смертности стал очевиден даже при низком уровне стресса, должен способствовать поиску лекарств против очень распространенных, но минимальных симптомов подавленности, чтобы повлиять на ситуацию", - считает Русс.



