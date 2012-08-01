Почему фрукты нельзя есть вечером?

Диетологи не советуют злоупотреблять фруктами во второй половине дня. Особенно тем, кто сидит на диете и не ест после 17-18 часов. Многие люди считают, что в этом случае утолить возникшее вечером чувство голода можно каким-нибудь малокалорийным фруктом, например, яблоком. На самом деле делать этого нельзя.

В яблоках и других несладких фруктах содержится много кислот, раздражающих желудок, а крахмалистые сладкие фрукты, такие, как бананы, содержат много калорий. Вместо того, чтобы есть фрукты вечером, их лучше употребить в первой половине дня, например, во время второго завтрака в 11-12 часов.

И вообще, нельзя недооценивать как свежие фрукты, так и фруктовые соки. В последнее время гастроэнтерологи и диетологи все чаще приходят к выводу, что именно свежевыжатые соки и фруктовые салаты сыграли большую роль в том, что во многих странах началась настоящая эпидемия ожирения.

Поэтому тем, кто хочет быть здоровым и стройным, фрукты нельзя есть вечером. Делать это лучше до 17-18 часов вечера.

Наверняка многие заметили, что утолить голод фруктами не так-то просто.

Дело в том, что кисло-сладкие, а тем более кислые, фрукты не снижают, а разжигают аппетит, так как содержащиеся в их составе кислоты стимулируют выработку желудочного сока. Поэтому людям, страдающим от язвы желудка, есть свежие яблоки не рекомендуется вообще. Совершенно не удивительно, что, съев яблоко, нам хочется съесть ещё что-то более сытное.

Что же касается сладких фруктов, то они перегружают поджелудочную железу, что в вечернее время совершенно недопустимо.

Одним словом, чем меньше фруктов вы будете есть вечером, тем больше у вас шансов похудеть и сохранить вес. Источник: useful-food.ru

ladyhealth.com.ua