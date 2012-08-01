Улыбка помогает при стрессе

Народная мудрость советует любые неприятности переносить с улыбкой. Но есть ли за этим какой-то реальный эффект? То есть действительно ли улыбка способна прогнать плохое настроение и помочь справиться со стрессом?

Чтобы выяснить это, психологи из Канзасского университета (США) пригласили более полутора сотен добровольцев поучаствовать в следующем эксперименте. Каждого из них учили улыбкам двух типов — стандартной, в которой участвуют только мышцы рта, и «настоящей», или «искренней», или «улыбке Дюшенна», в которой заняты ещё и мышцы вокруг глаз. Особенность тренировок заключалась в том, что испытуемых заставляли делать улыбающуюся мину с помощью палочек для еды. Это, на первый взгляд, странное условие позволило психологам избежать слова «улыбка»: некоторые подопытные просто конструировали у себя некое выражение лица, не зная, что должно получиться в итоге.

После того как все научились манипулировать с лицом, наступал черёд тестов. Задания были связаны со стрессом, о чём участников эксперимента не предупреждали. Тесты предлагались многозадачные, и среди них, к примеру, встречались и такие, когда нужно было опустить руку в ледяную воду. Выполняя задания, испытуемые удерживали на лице то или иное выражение: нейтральное, стандартную улыбку, улыбку искреннюю; в этом им помогали палочки, которые фиксировали соответствующее выражение. Одновременно у них измеряли сердечный ритм и интересовались субъективным ощущением стресса.

Оказалось, что улыбка действительно улучшает наше физическое состояние: те, кто улыбался искренне, меньше страдали от стресса, чем те, чьё лицо выражало стандартную улыбку. (Здесь ещё раз заметим, что отличия «искренней» улыбки от «стандартной» в данном случае исключительно анатомические: они разнятся механикой лицевой мускулатуры.) Но в действительности любопытно другое: люди, просто выполнявшие некие манипуляции с собственным лицом, которым не говорили открыто, что они в итоге должны зафиксировать улыбку, страдали от стресса несколько сильнее, чем те, кто про улыбку знал. Впрочем, отличие было не слишком значимым.

Иными словами, гримаса улыбки действительно помогает справиться с трудностями (как именно — вопрос уже к нейрофизиологам). Так что улыбайтесь как можно чаще, даже если вы не чувствуете радости. Просто сделайте это мимическое усилие — и будет вам счастье.

Результаты исследования будут опубликованы в журнале Psychological Science.

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