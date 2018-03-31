Он услаж­да­ет вкус, за­бо­тит­ся о кра­со­те и бла­го­твор­но вли­я­ет на на­ше здо­ровье – на­ту­раль­ный мед спо­со­бен стать жи­вым баль­за­мом для на­ше­го те­ла и ду­ши.

Этот про­дукт с са­мых дав­них вре­мен был из­вес­тен и це­ним во всех куль­ту­рах и ре­ли­ги­ях ми­ра: упо­ми­на­ния о нем мож­но най­ти и в Кни­ге Пес­ни Пес­ней ца­ря Со­ло­мо­на, и в Тал­му­де, и в Ко­ра­не.

Сим­вол бла­го­денст­вия, дол­го­ле­тия, здо­ровья и не­бес­но­го по­кро­ви­тельст­ва, мед счи­та­ли пи­щей бо­гов: в Древ­ней Гре­ции ве­ри­ли, что бес­смерт­ные жи­те­ли Олим­па пи­та­ют­ся ам­бро­зи­ей – смесью мо­ло­ка и ме­да.

Он под­дер­жи­ва­ет мо­ло­дость те­ла и ду­ха, про­дле­ва­ет жизнь и за­щи­ща­ет от бо­лез­ней: мед – пре­крас­ный ис­точ­ник энер­гии и спо­собст­ву­ет вос­ста­нов­ле­нию ослаб­лен­но­го ор­га­низ­ма; он по­ле­зен для гор­ла, же­луд­ка и по­чек; об­ла­да­ет жа­ро­по­ни­жа­ю­щи­ми свойст­ва­ми; мо­жет ис­поль­зо­вать­ся как ан­ти­бак­те­ри­аль­ное и ан­ти­сеп­ти­чес­кое средст­во; ока­зы­ва­ет укреп­ля­ю­щее и успо­ка­ива­ю­щее дейст­вие на нер­в­ную сис­те­му.

Мед об­ла­да­ет и дру­ги­ми добро­де­те­ля­ми: на­при­мер, он спо­со­бен де­ли­кат­но, но дейст­вен­но по­за­бо­тить­ся о на­шей внеш­нос­ти. Пи­та­тель­ный, за­жив­ля­ю­щий, успо­ка­ива­ю­щий, он от­лич­но под­хо­дит для ухо­да за ко­жей в осен­не-зим­ний пе­ри­од.

Бо­жест­вен­ные свойст­ва

Уни­каль­ные ка­чест­ва ме­да обу­с­лов­ле­ны его со­ста­вом: ви­та­ми­ны Е, С, В1, В2, В6, РР, про­ви­та­мин А, био­тин, ни­ко­ти­но­вая кис­ло­та, ор­га­ни­чес­кие и ами­но­кис­ло­ты, фрук­то­за, глю­ко­за и око­ло 40 мик­ро­э­ле­мен­тов (в их чис­ле – каль­ций, фос­фор, маг­ний, же­ле­зо, йод).

Уста­нов­ле­но, что пче­ла ге­не­ти­чес­ки близ­ка к че­ло­ве­ку, а мед по сво­е­му ми­не­раль­но­му со­ста­ву схож с со­ста­вом че­ло­ве­чес­кой кро­ви.

Это воз­дейст­вие осо­бен­но за­мет­но при ухо­де за ко­жей. Сухую ко­жу мед хо­ро­шо увлаж­ня­ет и раз­гла­жи­ва­ет бла­го­да­ря вы­со­ко­му со­дер­жа­нию са­ха­ра (око­ло 80%). Жир­ную, с ши­ро­ки­ми по­ра­ми – глу­бо­ко очи­ща­ет, по­сколь­ку об­ла­да­ет ан­ти­бак­те­ри­аль­ным эф­фек­том.

Единст­вен­ное усло­вие – мед, при­ме­ня­е­мый в кос­ме­ти­чес­ких це­лях, не дол­жен на­гре­вать­ся вы­ше 35 С, ес­тест­вен­ной тем­пе­ра­ту­ры

С не­дав­не­го вре­ме­ни изу­ча­ют­ся и омо­ла­жи­ва­ю­щие свойст­ва ме­да. Этот про­дукт слов­но на­хо­дит­ся на пе­ре­се­че­нии рас­ти­тель­но­го и жи­вот­но­го ми­ров. А по­то­му со­зда­ние кос­ме­ти­ки на его ос­но­ве –про­цесс уни­каль­ный, на­сто­я­щая ал­хи­мия.

В ка­чест­ве кос­ме­ти­чес­ко­го ком­по­нен­та мед при­вле­ка­те­лен преж­де все­го сво­им на­ту­раль­ным про­ис­хож­де­ни­ем и уни­вер­саль­ностью при­ме­не­ния: боль­шинст­во ме­до­вых кос­ме­ти­чес­ких средств под­хо­дят для лю­бых участ­ков ли­ца и те­ла и для всех ти­пов ко­жи, вклю­чая чувст­ви­тель­ную.

Мед хо­ро­шо усва­ива­ет­ся ко­жей и уси­ли­ва­ет эф­фек­тив­ность дру­гих со­став­ля­ю­щих кре­ма. В ме­ди­ци­не об­ра­ти­ли вни­ма­ние на за­жив­ля­ю­щие ка­чест­ва ме­да. На про­тя­же­нии 25 лет про­фес­сор Бер­нар Дес­кот (Bernard Descottes), хи­рург и транс­план­то­лог, при­ме­нял для за­жив­ле­ния ран пре­па­рат на ос­но­ве тимь­я­но­во­го ме­да.

Блес­тя­щие ре­зуль­та­ты тес­тов, про­ве­ден­ных с учас­ти­ем 3000 па­ци­ен­тов, вы­зва­ли ин­те­рес и у кос­ме­то­ло­гов, по­сколь­ку ме­ха­низм за­жив­ле­ния ран схож с про­цес­сом со­кра­ще­ния мор­щин*.

По­лез­ные ка­чест­ва ме­да за­ви­сят не толь­ко от ви­да рас­те­ний, с ко­то­рых пче­лы со­би­ра­ли нек­тар, но и от эко­ло­ги­чес­кой об­ста­нов­ки той мест­нос­ти, где рас­по­ла­га­ет­ся па­се­ка. Ульи долж­ны на­хо­дить­ся в зо­не, бо­га­той ме­до­нос­ны­ми рас­те­ни­я­ми, ко­то­рые не об­ра­ба­ты­ва­ют пес­ти­ци­да­ми (пче­лы со­би­ра­ют нек­тар в ра­ди­у­се при­мер­но 800 мет­ров во­круг улья). Толь­ко тог­да сам мед, а так­же средст­ва на его ос­но­ве в пол­ной ме­ре рас­кро­ют для нас свои це­ли­тель­ные свойст­ва.

* Ре­зуль­та­ты ис­сле­до­ва­ния бы­ли пред­став­ле­ны на Меж­ду­на­род­ном ме­ди­цин­ском кон­грес­се по про­бле­мам вос­ста­нов­ле­ния тка­ней в ав­гус­те 2009 го­да в Ли­мо­же (Фран­ция).

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