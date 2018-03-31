Мёд - живой бальзам для тела и души
Он поддерживает молодость тела и духа, продлевает жизнь и защищает от болезней: мед – прекрасный источник энергии и способствует восстановлению ослабленного организма...
Он услаждает вкус, заботится о красоте и благотворно влияет на наше здоровье – натуральный мед способен стать живым бальзамом для нашего тела и души.
Этот продукт с самых давних времен был известен и ценим во всех культурах и религиях мира: упоминания о нем можно найти и в Книге Песни Песней царя Соломона, и в Талмуде, и в Коране.
Символ благоденствия, долголетия, здоровья и небесного покровительства, мед считали пищей богов: в Древней Греции верили, что бессмертные жители Олимпа питаются амброзией – смесью молока и меда.
Он поддерживает молодость тела и духа, продлевает жизнь и защищает от болезней: мед – прекрасный источник энергии и способствует восстановлению ослабленного организма; он полезен для горла, желудка и почек; обладает жаропонижающими свойствами; может использоваться как антибактериальное и антисептическое средство; оказывает укрепляющее и успокаивающее действие на нервную систему.
Мед обладает и другими добродетелями: например, он способен деликатно, но действенно позаботиться о нашей внешности. Питательный, заживляющий, успокаивающий, он отлично подходит для ухода за кожей в осенне-зимний период.
Божественные свойства
Уникальные качества меда обусловлены его составом: витамины Е, С, В1, В2, В6, РР, провитамин А, биотин, никотиновая кислота, органические и аминокислоты, фруктоза, глюкоза и около 40 микроэлементов (в их числе – кальций, фосфор, магний, железо, йод).
Установлено, что пчела генетически близка к человеку, а мед по своему минеральному составу схож с составом человеческой крови.
Это воздействие особенно заметно при уходе за кожей. Сухую кожу мед хорошо увлажняет и разглаживает благодаря высокому содержанию сахара (около 80%). Жирную, с широкими порами – глубоко очищает, поскольку обладает антибактериальным эффектом.
Единственное условие – мед, применяемый в косметических целях, не должен нагреваться выше 35 С, естественной температуры
С недавнего времени изучаются и омолаживающие свойства меда. Этот продукт словно находится на пересечении растительного и животного миров. А потому создание косметики на его основе –процесс уникальный, настоящая алхимия.
В качестве косметического компонента мед привлекателен прежде всего своим натуральным происхождением и универсальностью применения: большинство медовых косметических средств подходят для любых участков лица и тела и для всех типов кожи, включая чувствительную.
Мед хорошо усваивается кожей и усиливает эффективность других составляющих крема. В медицине обратили внимание на заживляющие качества меда. На протяжении 25 лет профессор Бернар Дескот (Bernard Descottes), хирург и трансплантолог, применял для заживления ран препарат на основе тимьянового меда.
Блестящие результаты тестов, проведенных с участием 3000 пациентов, вызвали интерес и у косметологов, поскольку механизм заживления ран схож с процессом сокращения морщин*.
Полезные качества меда зависят не только от вида растений, с которых пчелы собирали нектар, но и от экологической обстановки той местности, где располагается пасека. Ульи должны находиться в зоне, богатой медоносными растениями, которые не обрабатывают пестицидами (пчелы собирают нектар в радиусе примерно 800 метров вокруг улья). Только тогда сам мед, а также средства на его основе в полной мере раскроют для нас свои целительные свойства.
* Результаты исследования были представлены на Международном медицинском конгрессе по проблемам восстановления тканей в августе 2009 года в Лиможе (Франция).