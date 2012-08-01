Худеем на персиках

На прилавках столичных супермаркетов продают персики и нектарин. В некоторых магазинах такие фрукты продают со скидкой. Один килограмм персиков можно купить за 13-15 грн.

Диетолог Марина Шостак советует есть персики людям, у которых проблемы с сердцем и желудком.

"Персики надо покупать в их сезон - с июля по август, - говорит Марина Сергеевна. - Тогда они не химические, имеют весь комплекс витаминов. В плодах персиков есть витамины В1 и В2, а также витамины группы А и С. Персик способствует образованию в организме гемоглобина. Калий в плодах персиков улучшает работу сердечно-сосудистой системы ".

Персики легко усваиваются в организме. Их обязательно нужно включать в рацион склонным к запорам и изжоге.

"Персики усиливают секреторную деятельность желудка, улучшают переваривание жирной пищи. Эти фрукты обладают полезными свойствами при таких недугах как подагра, ревматизм, заболевания почек. Полезно есть персики, если есть сердечно-сосудистые и почечные заболевания, болезни печени и желчного пузыря ".

Плоды персика содержат 90% воды, 5% сахаров. Остальные - витамины, каротин и пектиновые вещества. Из-за высокого содержания калия персики кардиологи рекомендуют есть при аритмии и других заболеваниях сердца. Они укрепляют иммунную систему, борются с болезнетворными микробами и вирусами в организме.

"Магний, который есть в персиках, влияет на психическое равновесие, помогает организму выйти из стресса, - убеждает врач. - Сам запах персиков улучшает настроение. Железо помогает людям с анемией. Фруктовые кислоты, содержащиеся в персика отшелушивают омертвевшие клетки, омолаживают и осветляют кожу. Поэтому косметологи используют омолаживающие свойства персиков во всех косметических средствах и процедурах. Этот фрукт содержит влагу в клетках кожи, тем самым расправляет морщины ".

Персики - одно из лучших диетических средств, поскольку они являются низкокалорийными.

gazeta.ua