Состояние пострадавшей в ДТП в Польше украинки улучшилось

Состояние пострадавшей во вчерашнем дорожно-транспортном происшествии гражданки Украины в Польше сегодня несколько улучшилось, но окончательные выводы о шансах ее выздоровления можно будет сделать завтра.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил заместитель директора больницы в Згежу, где находится украинка, Томаш Олендзский.

"Вчера я был очень осторожен, сегодня я могу быть менее осторожен и сказать, что она чувствует себя сравнительно хорошо", - сказал он.

Собеседник агентства сказал, что "к счастью" для пострадавшей оказалось, что у нее нет признаков возможного кровотечения в мозг, что даст возможность избежать проведения нейрохирургической операции.

В то же время он отметил, что нельзя однозначно утверждать, что украинка чувствует себя лучше, поскольку сейчас ей делают вторую операцию.

"Это очень серьезный случай, она должна психически прийти в себя, а это не будет дело одного или двух дней, а может длиться полгода, год или даже дольше", - сказал он.

Т.Олендзский заметил, что вчера посетить девушку приезжал консул Украины в Варшаве Сергей Меняйло, которого, он однако, не пустил к украинке.

"Сейчас лучше для ее здоровья, чтобы ее никто не посещал, кроме родных (...) средствам массовой информации я также запретил посещения", - сказал он.

Заместитель директора больницы заметил, что украинский консул планирует еще сегодня приехать в больницу, отметив, что он решит пускать его или нет в зависимости от самочувствия девушки.

"Для меня самым важным является ее здоровье", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21-летняя девушка стала единственной пассажиркой микроавтобуса из 10 украинцев, которые ехали им, и который вчера утром столкнулся с поездом в центральной части Польши. 8 человек погибли на месте, а одна женщина спустя несколько часов умерла в больнице.

Справка УНИАН. Украинцы приехали в Польшу на сезонные работы и работали на заводе по переработке фруктов и овощей компании Rolfoods.