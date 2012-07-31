Уметь прощать полезно для сердца

Умение прощать защищает человека от всплесков артериального давления и снижает риск гипертонии, сердечного приступа и инсульта. Об этом заявили ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего по итогам нового исследования.

В исследовании участвовали более 200 добровольцев, которых попросили несколько раз вспомнить ситуации, когда они чувствовали себя обиженными на своего друга. Половину участников попросили вспомнить случай, когда они простили обиду. Специальные приборы фиксировали кровяное давление и сердечный ритм участников.

Эксперимент показал, что у добровольцев, которые вспомнили обиду, которую не смогли простить, отмечено наибольшее повышение артериального давления.

Прощение обид может быть эффективным методом профилактики риска гипертонии, заключили исследователи.

likar.info