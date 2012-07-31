В Польше идентифицировали 8 из 9 жертв вчерашнего ДТП

В Польше предварительно идентифицировали восемь из девяти погибших во вчерашнем столкновении пассажирского микроавтобуса с поездом в Лодзском воеводстве в центральной части страны.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лодзе, занимающейся расследованием этого дела, Кшиштоф Копаня, большинство жертв трагедии от 21 до 30 лет, а самой старшей погибшей является 44-летняя женщина.

Жертв трагедии идентифицировали на основании документов, которые следователи получили от работодателя украинцев, и помощи знакомого погибших.

К.Копаня сказал, что одного мужчину не удалось идентифицировать из-за значительного повреждения тела.

"Сегодня прокурор решит, проводить ли анализ DNA", - сказал он.

Собеседник агентства подтвердил, что вчерашняя авария унесла жизнь 6 женщин и 3 мужчины.

Он также сказал, что микроавтобус, которым ехали украинцы, был одолжен их работодателем.

"Автомобиль настолько уничтожен, что не знаем, был ли он переделан для перевозки 10 пассажиров. Знаем, что он, согласно документами, имел возможность перевозить до шести человек", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера в 5.45 утра на нерегулированном железнодорожном переезде в Братошевичах произошло столкновение поезда с микроавтобусом, который перевозил 10 людей, восемь из которых погибли на месте, а 1 женщина скончалась спустя несколько часов в больнице.

Аварию пережила 20-летняя девушка, которая, по данным врачей, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

По предварительным данным польских правоохранителей, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса не остановился перед знаком STOP и въехал под поезд, который двигался со скоростью около 80 километров в час.