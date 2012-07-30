Украинка, пострадавшая в ДТП в Польше, в тяжелом состоянии

Гражданка Украины, которая пострадала сегодня в Польше при столкновении микроавтобуса с поездом, находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил заместитель директора больницы в городе Згеж Томаш Олендзьки.

Он отметил, что украинка находится в сознании и дышит самостоятельно. В то же время он добавил, что однозначно сможет дать ответ на вопрос, угрожает ли что-либо ее жизни, не ранее чем через 2 дня.

"Это не автомобиль, который мы видим, что он разбит и уже больше разбит не будет. Это человек, где определенные процессы формируются до 48 часов (...), но на основании того, что вижу сегодня, и результатов обследований, у меня есть хорошие надежды", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что работодатель украинки предоставил документы, которые подтверждают, что она работала в Польше легально.

"Сделаем для нее все то же, что сделали бы для гражданина Польши", - сказал он, отметив, что даже если бы она не имела официальной страховки, то все равно бы получила всю необходимую помощь.

Т.Олендзьки также сказал, что рекомендовал полиции не проводить допрос пострадавшей, отметив, что было бы очень хорошо, если бы ее в первую очередь могли посетить ее близкие.

Он сказал, что украинка не имела при себе документов, которые бы подтверждали личность, отметив, что консул Украины пока не обращался к руководству больницы с тем, чтобы посетить пострадавшую.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 6.00 в центральной Польше, возле города Лодзь, пригородный поезд врезался в микроавтобус на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате аварии погибли восемь человек и двое получили травмы. Позднее в больнице умерла одна из госпитализированных женщин.

Все пассажиры и водитель микроавтобуса – украинцы.