Привычки для сохранения идеального веса

1. Старайтесь раньше ужинать. Согласно исследованиям, больше всего телесного жира у тех людей, кто употребляет большую часть калорий после восьми вечера. Кушать надо не позже, чем за три часа до сна.

2. Не избегайте весов. Согласно статистике, худеющие люди, каждый день встающие на весы, сбрасывают вес вдвое эффективнее, чем те, кто редко взвешивается.

3. Питайтесь простой и привычной пищей. Проверено – люди, постоянно разнообразящие свой рацион кулинарными новинками, кушают больше тех, чей рацион питания прост и даже немного скучноват.

4. Балуйте себя. Каждый день разрешайте себе небольшой десерт – это поможет предотвратить срыв.

5. Найдите в интернете специализированный форум и время от времени на него заходите. Это усилит ваш интерес к поддержанию веса.

6. Никогда не пропускайте завтрак, так как это в 4,5 раза увеличивает риск развития ожирения.

7. Перекусывайте, чтобы ускорить темп похудения. Особенно эффективны несладкие перекусы (в частности белковые).

8. Пейте воду. Чтобы спастись от переедания, выпивайте перед едой 1-2 стакана воды.

9. Не питайтесь комплексными обедами. В ресторанах и кафе всегда заказывайте отдельные блюда, а не полный «комплект». Так вы получите меньше калорий.

10. Выбирайте цельные злаки. Цельнозерновой хлеб намного полезнее хлеба из рафинированной муки.

11. Побольше перца. Несмотря на распространенное мнение, капсаицин, который содержится в перце чили, насыщает организм, подавляет аппетит и стимулирует обмен веществ.

12. Спите не меньше 6-8 часов в сутки, так как недосыпание увеличивает аппетит.

13. Ограничьте себя от стрессов. Стрессы заставляют организм вырабатывать кортизол, способствующий скоплению абдоминального жира. Устранить последствия стресса можно при помощи йоги, например.

14. Реже используйте лифт и транспорт. Это избавит от дополнительных калорий.

15. Тщательно пережевывайте еду, чтобы быстрее насытиться.

16. После еды выходите прогуляться. Физическая активность после приема пищи предотвращает увеличение уровня сахара и отложение жира.

17. Всегда имейте под рукой полезные продукты. Это защитит вас от перекусов шоколадками, чипсами и т.п.

18. Радуйтесь жизни. 15 минут смеха сжигают 10-40 калорий.

19. Употребляйте больше белковой пищи. Если увеличить содержание белковой пищи в рационе до 30%, то суммарное количество калорий в дневном рационе сократится примерно на 450.

20. Не отвлекайтесь, когда кушаете. На обеде уберите ноутбук, айпод, смартфон и прочие подобные вещи подальше, и позвольте себе насладиться едой.

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