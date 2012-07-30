Упражнения для "осиной талии"

Недавно ученые ответственно заявили, что наиболее привлекательными являются женщины с фигурой в форме песочных часов и совершенной осиной талией. Именно талия — это то, что в облике женщины мужчины замечают быстрее, чем все остальное. Классическая женская фигура в виде песочных часов является, по мнению исследователей, более важным фактором, влияющим на привлекательность, чем размер груди или красота лица.

Наиболее желательной пропорцией талии к бедрам считается 0,7— т.е. объем талии составляет 70% ширины бедер. Кроме того, ученые считают, что чем меньше сантиметров имеет талия в сравнении с бедрами, тем здоровее женщина. Именно поэтому осиная талия — идеал женской фигуры, о котором мечтает каждая из нас.

Упражнения для талии

1. Хула хуп для похудения — приятное и очень эффективное упражнение. Вы можете выполнять его и дома, и за его пределами. Верчение обруча вокруг талии укрепляет мышцы брюшного пресса и способствует похудению этой области.

2. Лягте на спину. Руки нужно убрать, чтобы они не "помогали" делать данное упражнение. Ноги согните в коленных суставах. Левую ногу поставьте над правой. Поднимая свой корпус, поворачивайтесь в правую сторону (как можно дольше). После – нужно вернуться в прежнее положение. Поменяйте сторону поворота и ноги. Нужно сделать, каждой ногой, по девять поворотов.

3. Ноги (в скрещенном положении) поднимайте вверх. А одна часть туловища (верхняя) должна быть на полу. Поддерживая спину ладонями, оставьте руки, упирающимися локтями об пол. Ноги нужно поднимать настолько высоко, насколько это является возможным.

4. Спортивная ходьба – не хуже любого упражнения. Занимайтесь ей сорок минут в сутки и результат не будет долго от вас "скрываться".

5. Купите в спортивном магазине диск здоровья. Стойте на диске, держа ноги в немного согнутом состоянии. Руки пусть будут разведены в стороны. Теперь "скручивайте" туловище, в разные стороны, поочередно. "Скручивание" должно длиться пять минут.

6. Положив руки за голову, расположитесь на спине. Начинайте кататься по полу, сперва – то в одну сторону, потом в другую сторону. Упражнение необходимо повторять четыре раза.

7. Лежите на спине, держа на затылке кисти рук. На счет "раз – два" поднимите плечи и голову. Замрите в таком положении в течение пяти секунд. На счет "три – четыре" верните свое исходное положение.

8. Подняв вверх ноги (в положении прямо) лежите на спине. Чтобы легче было держать поднятые ноги, опирайтесь на предплечье. На счет от одного до восьми, и на счет от девяти до пятнадцати, двигайте ногами, словно едите на велосипеде.

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