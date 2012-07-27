С ожирением борется сок граната

Учеными из Университета Эдинбурга (Шотландия) было обнаружено еще одно чрезвычайно полезное свойство сока граната.

Как оказалось, этот удивительный продукт имеет способность понижать в крови количество жирных кислот, которые и являются основной причиной излишних жировых отложений в области живота.

Чтобы привести доказательства этого, учеными был проведен эксперимент, в котором принимали участие 24 женщины и мужчины. Этими людьми в течение одного месяца в день выпивалось по половине литра сока.

В результате эксперимента было установлено, что у порядка половины добровольцев оказалась низкая склонность к развитию жировых «отложений» в области живота, а более чем у 90 процентов испытуемых существенно понизилось кровяное давление, что в свою очередь уменьшает риск приступов заболеваний сердца, инсульта и заболеваний почек, передает ИА «Казах-Зерно».

Отсюда вытекает одно, если есть непреодолимое желание за короткий промежуток времени сбросить пять-шесть килограммов лишнего веса без ущерба своему здоровью - включите в ежедневный рацион 400-500 миллиграммов гранатового сока. Правда, здесь существует предостережение для людей, страдающих гастритом - гранатовый сок следует разбавлять кипяченой или минеральной водой, в пропорции один к одному.

newsland.ru