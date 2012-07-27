В США презентовали новые лекарства, которые за две недели уничтожают бактерии туберкулеза

В Вашингтоне во время конференции по противодействию СПИДу презентовали новые лекарства против туберкулеза.

Как сообщает Радио «Свобода», авторы исследования, опубликованного на этой неделе в журнале Lancet, сообщили, что специфическая комбинация из трех лекарственных средств способна в течение двух недель уничтожить бактерии туберкулеза.

Один из участников вашингтонской конференции, доктор Мэл Шпигельман отметил, что в настоящее время больные СПИДом чаще всего умирают именно от туберкулеза и что борьба со СПИДом не возможна без работы по противодействию туберкулезу.

Ранее директор агентства ООН по проблемам СПИДа Мишель Сидибе заявил, что средств, которые страны мира выделяют на борьбу со СПИДом, не хватает. По его словам, для полного финансирования программ борьбы с болезнью не хватает 7 млрд долларов.