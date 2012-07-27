Курите? Вы можете потерять зрение!

Курильщики рискуют полностью потерять зрение. К таким выводам пришли австралийские исследователи.

Они в течение десяти лет следили за изменениями в здоровье 2 500 человек в возрасте от 49 лет, половина из которых была заядлыми курильщиками. Оказалось, что люди, которые находятся под влиянием никотина, в четыре раза чаще теряли свое зрение из-за разных заболеваний сетчатки глаза.

Ученые объяснили, что макулярная дистрофия возникает у курильщиков на 5 лет раньше, чем у некурящих людей того же возраста. Кстати, риск слепоты есть и у тех, кто поборол никотиновую зависимость.

likar.info