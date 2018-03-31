Николай Амосов: чтобы быть здоровым - нужно быть счастливым

Николай Амосов когда-то говорил: "Для того чтобы быть здоровым, нужно пять условий - придерживаться диеты, делать зарядку, не пить, не курить... Но главное - нужно быть счастливым. Потому что только счастливый человек захочет придерживаться диеты, делать зарядку..."

Счастье - это умение получать удовольствие

Кому нужное несчастливое, болезненное да еще и долголетнее существование? Безусловно, понятие о счастье у каждого свое. Но мы поразмышляем о нем в сугубо медицинском аспекте. А врачи под этим понятием понимают состояние, когда человек получает удовольствие от жизни, невзирая на трудности, имея силы и желание бороться с ними, то есть когда человек "биологически и социально адаптирован". И может выжить, сохранив здоровье и целостность своей личности, свое Я. А это не так просто.

Что такое скрыта депрессия

Начинаем именно с этой темы, потому что только предотвратив это нарушение или устранив его, можно выполнять советы врача. Цель этой статьи - помочь людям без медицинского образования разобраться в своих ощущениях, помочь себе и (ли) своим близким. Многим людям в нашей стране стыдно обращаться к врачу-психотерапевту (его часто путают с психиатром), сексопатологу. Теряя время без помощи специалиста, люди углубляют болезнь и этим лишают счастья себя и своих близких.

Слово "депрессия" переводится как "снижение". В медицине этим термином определяют особенное состояние - снижение настроения, отсутствие желания жить, падения общего жизненного тонуса, уменьшения жизненной силы. Естественно, как кратковременное состояние, это знакомо каждому. Кто в тяжелые минуты не чувствовал такого? Но если подобные ощущения остаются надолго, когда уже и ситуация изменилась, и все вроде бы хорошо - это уже болезнь. И лечит ее только психиатр.

Но есть еще депрессивный синдром. Он принадлежит к пограничным состояниям. Это значит, что человек еще здоров, но уже на границе, на подходе к болезни. И психотерапевты хорошо справляются с этим нарушением без лекарств и госпитализации, которой все так боятся.

Есть лишь одна сложность – как будто человек не похож на больного. Возникает так называемый «синдром малых признаков». Здоровому на вид человеку не хочется вставать, умываться, идти на работу. Ни сам человек, ни его близкие не находят видимой причины такого поведения. Это или вызывает конфликты ("муж-лентяй"), или вынуждает обратиться к врачу. Врач обычно направляет такого больного к психиатру или невропатологу. И после лечения человек возвращается к жизни.

В последнее время все чаще и чаще стала проявляться так называемая скрытая депрессия (замаскированная). Ее особенность - нетипичные проявления. Она протекает под маской другого заболевания - соматического (телесного). Маски бывают самые разнообразные. Например, хронический гастрит, заболевание желчного пузыря, других органов. Особенно это касается вегето-сосудистой дистонии.

Во время самого тщательного обследования физической болезни не обнаруживают. Тогда больному говорят: "Это у тебя на нервной почве, возьми себя в руки". И этим его окончательно добивают. Потому что человек не способен "взять себя в руки".

Какая разница между депрессией и симуляцией

В отличие от симуляции для депрессии характерно прежде всего снижение всех основных инстинктов. В первую очередь пропадает интерес к еде и сексу. И, по закону экономии энергии, железы, ответственные за выполнение этих функций - пищеварения, размножения, защиты (иммунная система) - не работают или работают неправильно. Что, кстати, в будущем может стать причиной и органических заболеваний.

Как следствие нарушения аппетита, обмена веществ - снижается общая энергия, жизненная сила. В случае добросовестного отношения к работе, семье человек пытается победить свою "слабость", живет и работает сверх силы. Это является дополнительным стрессовым фактором, повышается затрата питательных веществ, витаминов уже не на жизнь, а на борьбу с собой, своей "ленью". Возникает относительный гиповитаминоз, когда потребление витаминов нормально, а затрата повышена. Отсюда слабость, еще большее напряжение и еще большее снижение всех функций. Все. Круг замкнулся. Кстати, в случае скрытой депрессии часто возникает ожирение (женщины любят "заедать" свое горе), пьянство (но не путать с алкоголизмом). Другими словами, медленное, хроническое самоубийство.

Причиной всего этого является длительное психоэмоциональное перенапряжение - один мощный длительный стресс. Сочетание психотравмирующих обстоятельств с заболеваниями или голоданием может повлечь депрессивный невроз там, где в другом случае его не было бы. Наибольшим таким фактором может стать хронический страх - наказание, освобождение, болезни или смерти близких. Например, в одном министерстве во время сокращения штатов занемогли не те, кого сократили (они начали действовать, искать работу), а те, кто остался. За два месяца постоянного страха попасть под вероятное сокращение у некоторых сотрудников развился невроз.

Другая причина депрессии - фрустрация, что переводится на обычный язык, как крах всех надежд. Мы наблюдали это у искренних коммунистов, учителей истории, родителей (воспитывали, воспитывали...), участников афганской и других войн. Возникает ощущение, которое "жизнь прожито зря..."

Синдром "достижения цели" иногда называют синдромом Мартина Идена, героя одноименной повести Джека Лондона. Он всю жизнь положил на достижение цели, а когда достиг ее, то понял, что она не стоила принесенных жертв.

Как помочь близкому человеку?

Плохо то, что больной не всегда способен правильно оценить свое состояние. Ему не приходит в голову обратиться к врачу или уже нет сил на поиск специалиста. Потому семья, друзья могут и должны прийти ему на помощь.

Как вести себя в подобных случаях с близкими, чтобы не обидеть, а помочь? Нужна моральная поддержка, а не слова типа "всем плохо", "а у меня тоже...". Для предотвращения невроза этого бывает достаточно.

Но если нарушение уже возникло, этого уже мало.

Вы должны от сочувствия перейти к действенной помощи. Навести справки, узнать, где и когда принимает психотерапевт. Пойти к нему, обсудить проблему. Больного нужно вести на прием в уже конкретно назначенное время, к знакомому врачу, чтобы оградить от дополнительной психотравмы. Больного следует оставить с врачом наедине. Они вместе изберут тактику общения и лечения.

Самым главным средством предотвращения депрессии является счастье.

Потому желаю читателям счастья, но прошу учесть и приведенную выше информацию.

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ

Как известно, наилучший способ борьбы с болезнью - ее профилактика. Предлагаем знакомство с одним из способов быстрого и эффективного освобождения от негативных эмоций и возобновления душевного покоя. Главное, что им можно пользоваться в любых условиях, потому что он простой в выполнении и требует мало времени - 30 секунд. Его нужно применять, только что появляются ненужные мысли или эмоции. Можно выполнять стоя, сидя или лежа.

Успокоительное дыхание

Дышать как обычно. Но следить за этим процессом, вроде бы нужно будет детально отчитаться.

Вот я втягиваю воздух... оно проходит через нос в трахею..., бронхи..., легкие..., выдыхаю через бронхи..., трахею..., нес..., опять вдыхаю воздух...

И так, пока не поднадоест. Обычно через полминуты вы уже забудете, что вас так разволновало.

Если вы перенесли резкий стресс, имеете усиленное сердцебиение, дрожание рук и другие признаки очень ощутимого волнения. Перед выполнением экспресс-метода нажмите "точку скорой помощи", которая содержится на верхней губе, под носом. Жать 3 секунды из всех сил. Успокоит наполовину. Этого достаточно для последующих умных действий.

Инна Клименко,



врач-психотерапевт