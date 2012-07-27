Почему полезно долго спать

Как может измениться ваша жизнь от того, что вы станете спать дольше? Эксперты заявляют, что очень сильно, причем, в лучшую сторону, пишет news.open.by. Если же вы спите менее 8 часов, вот, по крайней мере, 7 причин, чтобы с сегодняшнего дня начать ложиться раньше.

1. Это улучшит ваше здоровье. Исследования говорят о том, что недостаток сна приводит к сердечнососудистым заболеваниям, диабету и ожирению.

2. Ваша сексуальная жизнь станет лучше, поскольку недостаток сна понижает уровень тестостерона у мужчин.

3. У вас улучшится настроение, так как недосып неблагоприятно сказывается на эмоциональном состоянии.

4. Вы сможете сбросить вес. За наше чувство сытости отвечает гормон лептин. Когда мы недосыпаем, уровень лептина в организме падает, что приводит к перееданию.

5. Вы станете сообразительнее. Недосып снижает наши когнитивные функции и способность к концентрации, а также затрудняет принятие решений.

6. Ваша память станет лучше. Если вы стали замечать, что стали забывчивы, возможно, в этом виновато недосыпание. По словам ученых, плохой сон препятствует нормальному процессу запоминания.

7. Вы укрепите свой иммунитет. Согласно результатам исследования, если в сутки вы спите 7 часов или меньше, ваша сопротивляемость респираторным инфекциям снижается почти втрое.