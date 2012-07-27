Сидячий образ жизни не влияет на набор веса?

Ученые сделали сенсационное открытие: малоподвижный образ жизни не связан с эпидемией ожирения. Офисные работники сжигают столько же калорий, что и аборигены племени Хадза, занимающиеся охотой и собирательством, пишет The Telegraph.

В отчете, вышедшем на страницах PLoS ONE, впервые был произведен подсчет энергозатрат представителя традиционного общества. Оказалось, вне зависимости от образа жизни, человек сжигает примерно одинаковое количество калорий.

Герман Понтзер из Колледжа Хантер в Нью-Йорке вместе с коллегами из университетов Стэнфорда и Аризоны установил: если чуть больше тратится энергии на какое-либо занятие, значит, где-то энергия будет сэкономлена. Просто этого человек не замечает. Правда, в западных странах потребляется больше калорий.

Причем, потребление калорий значительно возросло за последние 50 лет. В итоге люди съедают гораздо больше, чем нужно для нормального существования. Что касается физической активности, она позволят сохранять здоровье даже в старости, о чем говорят наблюдения за племенами аборигенов. К примеру, у них реже фиксируются болезни сердца.

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