Как рассказать детям о страшных вещах

В наше время новости об убийствах, катастрофах, стихийных бедствиях и прочих ужасных событиях буквально заполонили эфир, пишет news.open.by. Как объяснить детям страшные вещи, чтобы они при этом не утратили ощущения собственной безопасности?

Вот несколько советов от экспертов:

1. Подождите, пока они подрастут. До 7 лет, психологи рекомендуют обсуждать с детьми плохие новости, только если они сами об этом спросят: например, если они случайно увидят что–то по телевизору, услышат в школе или от друзей.

2. Скажите детям, что они в безопасности. Наш мир жесток, однако психика ребенка не готова воспринять эту новость.

3. Задавайте вопросы. Не думайте, что знаете, что думают и или чувствуют ваши дети. Если они напуганы, спросите, чего именно они боятся, и постарайтесь развеять их страхи.

4. Используйте этот разговор в качестве воспитательного момента. Рассказывая о несчастьях других людей, правильно будет объяснить детям, что люди должны помогать друг другу, а также поговорить о том, как важно сострадание и сочувствие.

5. Не говорите им, что бояться стыдно. Скажите, что испытывать страх нормально. Никогда не заставляйте детей стыдиться своих эмоций.