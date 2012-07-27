От соленой еды - камни в почках
11:07, 27 июля 2012Зарубежные новости
0
И истощаются кости
Оказывается, молекула, которая контролирует передвижение натрия в организме, напрямую связана с передвижением по нему кальция. Потому, если у человека в организме слишком много натрия, он вместе с кальцием выводится с мочой. А это вызывает истощение костной ткани.
Во время исследования, специалисты изучили клетки почек мышей. Как только у них убирали молекулу, которая контролирует кальций и натрий, клетки тут же начинали терять способность удерживать кальций.
Как использовать свое открытие, ученые пока не знают. Но предупреждают, что чрезмерное потребление соли – риск заработать камни в почках. И вместе с тем, выведение кальция может вызвать истощение костей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter