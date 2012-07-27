Самые счастливые профессии

Как вы относитесь к своей работе? Многие относятся к ней не только как к средству заработка денег, но еще и как к средству, которое помогает проявить талант и показать себя.

Ученые из США, провели исследование и узнали, что самые счастливые те профессии, в которых людям нужно проявлять заботы о других, а также те, в которых можно проявить свои способности к творчеству и изобретательности.

Так как работа занимает значительное место в нашей жизни, удовлетворенность родом своих занятий важный компонент благополучия.

В результате исследований, которые проходили в Чикаго, удалось узнать список наиболее счастливых профессий. А вот и он:

1. Священнослужители

2. Пожарники

3. Физиотерапевты

4. Писатели

5. Преподаватели спецшкол

6. Учителя

7. Художники

8. Психологи

9. Агенты по продажам финансовых услуг

10. Операторы инженерных систем

Как видите, эти профессии не особо прибыльные в материальном плане, зато приносят людям чувство удовлетворенности жизнью.

likar.info