Как похудеть на арбузной диете?

Арбузная диета - это довольно жесткая диета, потому что она относится к числу моно-диет. То есть, в пищу можно употреблять только один продукт - арбуз.

Количество потребления арбуза легко рассчитать. Ты должна съедать 1 кг мякоти на 10 кг твоего веса. То есть, если ты весишь 60 кг, то в день можешь съедать 6 кг арбуза. Согласись, чувство сытости будет присутствовать.

Ничего кроме арбуза тебе есть не разрешается. Даже в малых количествах. Ты можешь есть арбуз в любое время, но ничего кроме него!

Пить можно только простую воду (нельзя пить газированную воду) или травяной чай. Употребление алкоголя также должно быть исключено.

Суть этой диеты в том, что ты стремительно теряешь вес за счет выведения лишней жидкости из организма.

Арбуз способен оказывать на организм сильное мочегонное действие и поэтому за счет этого из организма выводятся лишние водно-солевые отложения, которые, кстати, нередко и есть причиной лишних килограммов.

Так как эта диета относится к довольно жестким, больше чем 5-10 дней на ней сидеть ни в коем случае нельзя. Более того, если ты почувствуешь резкое ухудшение самочувствие, то стоит немедленно прекратить арбузную диету.

Самые важные достоинства арбузной диеты - это ее достаточно легкая переносимость и эффективность. При условии, что ты любишь арбузы, ты будешь терять лишние кило стремительно и без изнурительного голода.

Однако очень важное противопоказание - это проблемы с почками. Ее применение невозможно при заболеваниях почек и мочеполовой системы - камни в почках, пиелонефриты, диабетические расстройства. Ведь именно на почки ложится вся тяжесть по очистке организма от шлаков в период диеты.

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