В Индийском океане произошло землетрясение силой 5,8 балла

Сообщила геологическая служба

В Индийском океане, к северо-востоку от острова Маврикий, произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла, сообщила геологическая служба США. Как информирует Украинская служба BBC, очаг землетрясения был на глубине 9,8 километра. Сначала геологическая служба США сообщала, что магнитуда землетрясения составляла 6,7. bbc.co.uk

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