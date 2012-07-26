Ученые в США нашли возможный способ борьбы с ВИЧ

Американские ученые заявили, что они сделали первый шаг на пути к разработке лекарства от ВИЧ - вируса, который может привести к заболеванию СПИДом.

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Отмечается, что ВИЧ находится в латентном состоянии много лет, что делает его довольно трудноизлечимым. Как заявляют ученые в статье в журнале Nature, они нашли возможность искусственным образом вывести вирус из спящего состояния, используя лекарства от рака. "Активировавшийся" вирус затем пытались лечить традиционными лекарствами, замедляющими развитие вирусов.

В восьми случаях ВИЧ удалось полностью победить. Однако для завершения разработки необходимого лекарства потребуется еще несколько лет исследований.

В мире насчитывается более 30 миллионов человек с ВИЧ.

Как сообщал УНИАН, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева, за последние 25 лет от СПИДа умерли почти 25 тысяч украинских граждан.

bbc.co.uk