"Кеплер" обнаружил систему планет, подобную Солнечной

Астрономы установили, что в системе Кеплер-30 три обнаруженные экзопланеты и звезда обращаются в одной плоскости - так же, как это происходит Солнечной системе. Работа опубликована в журнале Nature, кратко содержание работы пересказывает ScienceNow.

Звезда Кеплер-30а по размеру напоминает Солнце, передает Лента.ру. При помощи орбитального телескопа "Кеплер" астрономам удалось обнаружить три вращающихся вокруг нее экзопланеты. Одна из них имеет диаметр в 4, а две другие - более чем в 10 раз превышающие диаметр Земли. Период их обращения составляет 29, 60 и 143 дня соответственно.

Астрономы показали, что все обнаруженные экзопланеты вращаются в одной плоскости и ось их вращения почти совпадает с осью вращения самой звезды. Открытие удалось совершить благодаря наблюдениям за обширными пятнами на поверхности звезды. Вращаясь вместе со звездой, они уменьшают ее свечение каждые 16 дней. Ученые обнаружили, что положение всех трех планет часто совпадает с положением звездных пятен. Поскольку размер пятен гораздо меньше размера самой звезды, то такое совпадение означает, что наклон орбит планет почти не отличается.

Совпадение плоскостей орбит планет до сих пор было уникальным для Солнечной системы. Оно является главным свидетельством образования планет из протопланетного диска. Кроме того, совпадение плоскостей орбит говорит о том, что планеты системы не испытывали сильных гравитационных воздействий извне. Обнаружение у экзопланет плоских орбит имеет значение для понимания распространенности в Галактике систем, подобных нашей.

Поиск экзопланет "Кеплером" основан на фиксации периодичности прохождения планет между звездой и телескопом и анализе этих данных.

lenta.ru