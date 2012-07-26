Часть льдов Антарктиды "утекают" в древний огромный разлом

Ученые обнаружили, что льды Восточной Антарктиды "утекают" в древнюю рифтовую долину размером с Большой каньон в Калифорнии.

Как сообщает «РИА Новости», ученые из Абердинского университета (Шотландия) и Британского национального центра по изучению Антарктики (BAS) обнаружили рифтовую долину глубиной около 1,6 км под движущимся ледником Ферринго, в отдаленной местности, которую до сих пор лишь однажды посещали люди.

Исследователи обнаружили разлом, применив систему радаров, которые "видят" сквозь лед, на маршруте общей длиной около 2,5 тысячи км, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Мы увидели подо льдом большую долину... Если представить себе рельеф этой местности безо льда, долина выглядела бы примерно как Большой каньон в Калифорнии - примерно такого же размера. Однако поверхность над разломом совершенно плоская, без помощи радаров ничего невозможно было бы обнаружить", - считает руководитель исследования, сотрудник Абердинского университета Роберт Бингэм.

Ледовый щит Восточной Антарктики теряет свои льды быстрее, чем другие области материка, некоторые ледники - среди которых и ледник Ферринго - ежегодно уменьшаются более чем на метр. Сопоставив местоположение разлома со спутниковыми данными по уменьшению толщины ледового щита за последние 20 лет, ученые пришли к выводу, что большие объемы льда "утекают" в гигантскую расщелину.

"Чтобы объяснить большую скорость потери льда, нам нужны были данные о том, что находится под ледниками", - добавил Р.Бингэм.

Эксперты уверены, что этот каньон - не единственный. По мнению ученых, в будущем подледный рельеф Антарктики может ускорить таяние льдов на континенте.

"Обнаруженный нами рифт - часть большой системы древних разломов, полностью скрытой подо льдом - о ней нам пока почти ничего не известно... Ясно, что, если таяние льдов будет продолжаться, в какой-то момент эти долины вызовут быстрое отступление ледников внутрь континента, лед потечет по ним в море, как по рекам", - полагает соавтор исследования, сотрудник BAS Фаусто Ферраччиоли.