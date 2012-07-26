Слуги-дегустаторы проверяют еду для Путина на наличие яда

Повар, который раньше работал у Президента России Владимира Путина, утверждает, что тот поручает квалифицированным дегустаторам проверять каждое блюдо на наличие яда.

Об этом рассказал основатель элитарной ассоциации поваров Жиль Брагар, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на The Daily Mail.

«Владимир Путин велит проверять все блюда на наличие яда квалифицированным специалистам, которые гарантируют, что блюдо безопасно», - пишет британская газета.

«Слуги-дегустаторы существуют доныне, но только в Кремле: там врач вместе с поваром проверяет каждое блюдо», - утверждает Ж.Брагар.

По словам повара, американские президенты тоже часто просят «проверить на безопасность» их еду. В частности, Джордж Буш во время поездки в Лондон поручал двум бывшим агентам ФБР снимать пробы со всех блюд, которые ему подавали.