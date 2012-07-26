Какую боль нельзя игнорировать

Очень часто мы не обращаем внимания на боль. Но врачи предупреждают, что бывают случаи, когда на боль нужно реагировать, не теряя времени, иначе это может сильно навредить вашему здоровью.

1. Сильная головная боль. Если голова заболела так сильно, как никогда – это признак аневризмы сосудов мозга. Немедленно вызывайте скорую помощь.

2. Пульсирующая боль в зубе. Сильно болит и пульсирует зуб? У вас повреждение зубного нерва. Скорее идите к стоматологу, пока инфекция не распространилась дальше.

3. Резкая боль в животе справа. Это первый признак аппендицита, или кисты яичника у женщин. И в первом, и во втором случае вам необходимо срочное хирургическое вмешательство.

4. Боль и чувство тяжести в груди. Если вы чувствуете изжогу и сдавленность в области груди, а так же отдышку, срочно проконсультируйтесь с кардиологом. Эти признаки свидетельствуют о проблемах с сердцем, и могут закончиться приступом.

5. Боль в спине, которая сопровождается покалыванием в пальцах ног. Это признаки смещения позвоночного диска. Вам нужна консультация ортопеда.

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