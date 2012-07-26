Простые способы лечения отравлений

Прежде всего, необходимо сделать промывание желудка. Для этого нужно дать выпить больному несколько стаканов чуть соленой воды и вызвать рвоту. Эту процедуру нужно повторить несколько раз. После этого дать больному слабительное и поставить глубокую клизму. Из таблеток, прежде всего, помогает активированный уголь, если же такого лекарства не оказалось, то можно дать обычный, из печи, желательно березовый.

Если отравление наступило давно, то яды могли проникнуть в ткани почек, поэтому их тоже нужно очистить. Для этого применяется горячая грелка на почечную область.

Если кто-то имел неосторожность отравиться метиловым спиртом, то ему срочно нужен, как ни странно, этиловый. Очень действенным считается следующее народное средство. В обыкновенную водку кладется много соли и этот раствор пьется. Считается, что эффект будет большим если водку закусывать свежими апельсинами или мандаринами. Помните, что если произошло отравление кислотами, то больному необходимы щелочи и наоборот. Так же можно наложить на живот больного повязку, смоченную в солевом растворе. Повязку держать до полного ее высыхания, при необходимости повторить процедуру.

Если яд попал в организм не так давно, то необходимо предотвратить его проникновение в кровь. Для этого нужно дать больному такие вещества, которые смажет желудок изнутри. Это может быть яичный белок, молоко, кисель, подсолнечное или оливковое масло.

Еще одним хорошо помогающим средством являются семена укропа. Их нужно запарить в горячей воде, настоять минут 30-40 и принять внутрь. В этот раствор можно добавить ложку натурального пчелиного меда.

Хорошо помогают при отравлениях заваренные в кипятке корки лимона или апельсина.

Обычные корки измельчить, залить кипятком, настоять и пить на протяжении нескольких дней.

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