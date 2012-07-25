В горах Франции разбился вертолет, погибли 5 человек
19:32, 25 июля 2012Зарубежные новости
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На очень крутом склоне...
На юго-востоке Франции сегодня разбился вертолет, погибли пять человек.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.
Трагедия произошла в 13.40 по местному времени в ущелье Вердон (департамент Альпы Верхнего Прованса). По словам представителя местной префектуры, погибли пять человек.
По данным спасателей, вертолет разбился на очень крутом склоне, доступ к месту крушения крайне затруднен. На место направлены команды альпинистов.
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