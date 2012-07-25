Гренландия тает чрезвычайно быстро

Ледниковый покров Гренландии растаял в июле гораздо масштабнее, чем это обычно происходит в этом регионе.

Об этом свидетельствуют наблюдения NASA.

Подобного таяния льда ученые не фиксировали за три десятилетия спутниковых наблюдений, пишет Зеркало недели.

Лед растаял даже в районе опытной станции «Саммит», самом высоком и холодном месте в Гренландии.

Область талого льда составляла 97% ледяного покрова, увеличившись более чем вдвое всего за четыре дня.

Скорость и масштабы таяния в этом году удивили ученых, которые назвали его «чрезвычайным».

На прошлой неделе спутниковые снимки NASA продемонстрировали, что от одного из крупнейших ледников Гренландии откололся айсберг размером вдвое больше Манхеттена.