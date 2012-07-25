Гренландия тает чрезвычайно быстро
Даже в самых холодных местах
Ледниковый покров Гренландии растаял в июле гораздо масштабнее, чем это обычно происходит в этом регионе.
Об этом свидетельствуют наблюдения NASA.
Подобного таяния льда ученые не фиксировали за три десятилетия спутниковых наблюдений, пишет Зеркало недели.
Лед растаял даже в районе опытной станции «Саммит», самом высоком и холодном месте в Гренландии.
Область талого льда составляла 97% ледяного покрова, увеличившись более чем вдвое всего за четыре дня.
Скорость и масштабы таяния в этом году удивили ученых, которые назвали его «чрезвычайным».
На прошлой неделе спутниковые снимки NASA продемонстрировали, что от одного из крупнейших ледников Гренландии откололся айсберг размером вдвое больше Манхеттена.