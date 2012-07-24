Груши защищают от хронической усталости

Медицинские исследования показали, что офисным сотрудникам необходимо ввести в свой рацион груши.

Этот фрукт обеспечивает поддержку организму в борьбе с такими недугами, как нервные расстройства, бессонница, хроническая усталость и депрессия.

Груша – замечательный натуральный детоксикатор пищеварительного тракта. Это обеспечено содержанием в фрукте огромного количества витаминов, микроэлементов и растительных волокон. Груша не только чистит организм, но и способствует улучшению вашего внешнего вида, дает заряд энергии, а также в кратчайшие сроки восстанавливает силы после изнурительной работы или болезни.

Неврологи советуют включить груши в ежедневный рацион. Употреблять их рекомендуется натощак и запивать обычной водой или несладким чаем.

К тому же, выяснилось, что груши поднимают настроение, а именно хорошее настроение и является залогом успешной и продуктивной работы человека.

vsenovosti.in.ua